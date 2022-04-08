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Пятов: Донецк станет украинским, как только в мавзолей ляжет новый Владимир

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Шахтера" ждет возвращения на "Донбасс Арену"

Пятов: Донецк станет украинским, как только в мавзолей ляжет новый Владимир

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, когда Донецк вновь станет украинским, а также высказался о завершении войны, развязанной россией против нашей страны.

– Когда Донецк станет украинским?

– Как только в мавзолей ляжет новый Владимир.

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– Какой первый матч должен быть сыгран на "Донбасс Арене"?

– Матч сборной Украины против сборной Мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии, - ответил Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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