Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, когда Донецк вновь станет украинским, а также высказался о завершении войны, развязанной россией против нашей страны.

– Когда Донецк станет украинским?

– Как только в мавзолей ляжет новый Владимир.

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– Какой первый матч должен быть сыгран на "Донбасс Арене"?

– Матч сборной Украины против сборной Мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии, - ответил Пятов.