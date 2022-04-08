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Пятов: Донецк станет украинским, как только в мавзолей ляжет новый Владимир
Голкипер "Шахтера" ждет возвращения на "Донбасс Арену"
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, когда Донецк вновь станет украинским, а также высказался о завершении войны, развязанной россией против нашей страны.
– Когда Донецк станет украинским?
– Как только в мавзолей ляжет новый Владимир.
– Какой первый матч должен быть сыгран на "Донбасс Арене"?
– Матч сборной Украины против сборной Мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии, - ответил Пятов.
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