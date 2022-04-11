Степаненко: Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке - эмоции зашкаливают

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал благотворительный матч с "Олимпиакосом" (0:1) в Афинах, а также рассказал о новостях из лагеря "горняков".

– Какие эмоции после такого важного матча?

– Перед игрой я сказал ребятам, что мы все знаем, что в Украине идет война. В стране погибло и продолжает погибать очень много людей… Женщин, детей... Сегодня мы представляли нашу страну в Греции. Хотелось бы сказать Греции и "Олимпиакосу" большое спасибо за то, что дали нам возможность быть здесь и сыграть для нашей страны. Мы вышли не просто так, а на спине у нас были написаны названия городов, пострадавших больше всего, в которых случилось очень много смертей и которые навсегда останутся рубцами на нашем сердце. Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке, эмоции зашкаливают. Большая честь – представлять нашу страну. Надеюсь, с помощью таких матчей мы подарим людям положительные эмоции и сможем им хоть чем-то помочь.

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– Каково было в футбольном плане, ведь у "Шахтера" давно не было матчей? Тяжело выйти на поле и сыграть? И прокомментируйте информацию о возможном возвращении в команду Ярослава Ракицкого.

– Было ли тяжело? Нет. Было нетяжело представлять страну и команду в такой ситуации, даже если бы нас ночью для игры разбудили – это не обсуждается. Да, мы недавно собрались, некоторые ребята долго ехали на машине, я сегодня прилетел из другого города. Остальные провели всего одну тренировку, понятно, что еще нужно сыграться. Сейчас в "Шахтере" много молодых воспитанников Академии, которым нужно время, ведь они недавно познакомились с Мистером. Есть несыгранность, но нужно немного времени, и, думаю, мы будем только прогрессировать. Для первого раза выглядели достойно. По вопросу о Ярославе могу сказать, что сам прочитал эту информацию в интернете и не могу комментировать ее, но нам никто ничего не объявлял.

– Слава Украине! Сегодня вы присоединились к команде. Кого из остальных игроков можем ожидать в ближайшие дни? Возможно, примкнут Кривцов, Пятов или легионеры?

– Героям слава! Я знаю, что Андрей (Пятов) обязательно к нам присоединится, вчера он играл за "Металлист". Сергей Кривцов рядом со мной, травмирован. Сейчас он начал делать пробежки, то есть занимается по своей программе. Думаю, в скором времени Кривцов присоединится к команде, когда его состояние позволит тренироваться. Об иностранцах была разная информация, но Лассина Траоре, насколько я знаю, восстанавливается. Будет официальная информация, и руководство в заявлении все скажет, потому что я не могу ответить на этот вопрос, так как просто не знаю, приедут ребята или нет.

– Каким был первый разговор после возвращения Де Дзерби, будет ли он и дальше тренировать "Шахтер"? Как считаете, что нужно делать с нынешним чемпионатом: завершать досрочно или доигрывать?

– С Мистером я был на связи на протяжении всего времени, что мы не виделись. Он сказал, что в любой ситуации приедет на сбор, чтобы поддержать украинских футболистов и Украину. Он свое обещание выполнил, и мы это ценим. Сегодня утром он с нами увиделся, мы поздоровались, обнялись. Огромное спасибо Мистеру за это! По поводу его будущего в "Шахтере" нужно спрашивать его, я думаю, все будет зависеть от ситуации в нашей стране. От этого же зависит и продолжение чемпионата. Наверное, должны собраться руководители клубов и решить вопрос. Стране сейчас не до футбола, этот вопрос далеко не первый. Если честно, тяжело думать о спортивной составляющей, когда в стране такая ситуация, - рассказал Степаненко.