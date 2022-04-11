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Динамо подтвердило проведение поединка с грандом из Хорватии
Встреча запланирована на 28 апреля
Фото: ФК Динамо Киев
Загребское "Динамо" присоединилось к благотворительному турне, в рамках которого киевское "Динамо" проводит встречи с европейскими топ-клубами, сообщает пресс-служба "бело-синих".
Матч "Динамо" Загреб – "Динамо" Киев состоится 28 апреля на крупнейшей спортивной арене Хорватии – стадионе "Максимир". Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.
Встреча двух "Динамо", действующих чемпионов своих стран, пройдет под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!") и имеет целью привлечение внимания широких масс к жестокой и ужасной войне, которую россия развязала на всей территории Украины. Все средства, вырученные от реализации билетов на матч, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.
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