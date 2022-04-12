Вратарь Десны: Президент клуба не выходил на связь, я уже не говорю о какой-то зарплате

Вратарь "Десны" Игорь Литовка рассказал как его команда встретила войну в Турции, а также о поведении клуба - Владимира Левина.

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"Даже перед сборами у нас не было какой-то ясности и уверенности в дальнейшем будущем команды, а когда случилась война, то и совсем. В первый день главный тренер Александр Рябоконь собрал всю команду, пожал всем руки и сказал, что решил поехать в Киев. Он вернулся первым. Насколько я знаю, он добрался до Киева, к своей семье. Мы всей командой сидели в Турции где-то два дня. Затем нас собрали и сказали, что наш президент не выходит на связь, и оставаться в отеле мы можем только если сами будем платить за проживание. Я уже не говорю о какой-то зарплате.

Хочу поблагодарить нашего спортивного директора Вадима Мельника за то, что он, в отличие от того, кто постоянно говорит в интернете, реально помог некоторым ребятам добраться до Киева через Черновцы, найдя поезд", — рассказал Литовка.