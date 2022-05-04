Менеджер Десны: На сегодняшний день нет понимания, что будет с чемпионатом и с командой.

Менеджер "Десны" Дмитрий Дорошко в эксклюзивном комментарии для Футбол NEWS рассказал о нынешнем положении дел в клубе и его перспективах.

Читайте такжеРуководители УПЛ на этой неделе обсудят формат следующего сезона"Сегодня ни одного клуба не существует, кроме "Динамо" и "Шахтера", которые проводят благотворительные матчи. Когда началась война, футбольная команда "Десна" находилась на сборах в Турции. Вернулся только Евгений Селин, активно занимающийся волонтерской деятельностью. Он лично приезжал в Чернигов и привозил помощь для военных. Все футболисты на связи друг с другом, всегда спрашивают о состоянии стадиона, постоянно помогают и в финансовом плане тоже. Благодаря нашим футболистам мы приобрели много вещей для военных.

Клуб отпускает игроков, у которых закончился контракт, а у кого он еще действителен, отдают в аренду. Если найдет кто варианты, чтобы не сидели до лета, а продолжали играть.

Будем надеяться, что летом будет ясность, что будет с футболом в Украине. На сегодняшний день нет понимания, что будет с чемпионатом и с командой", - заявил Дорошко.