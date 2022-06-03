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Цыганык: В Италии есть еще один претендент на Довбика, но я пока не буду его называть

Премьер-лига
(1 голосов)

Настоящая интрига

Цыганык: В Италии есть еще один претендент на Довбика, но я пока не буду его называть

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык рассказал последние трансферные новости по поводу Артема Довбика. В том числе об интересе со стороны "Торино".

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"У "Днепра-1" пока нет предложения от "Торино" по Довбику. Пока еще не сделали предложения. Но у Италии есть еще один вариант. Есть еще один клуб, который серьезно интересуется Довбиком. Но я пока не буду его называть.

Поэтому вполне возможно, что не только от "Торино" у "Днепра-1" будет предложение Довбика. "Днепр-1" ждет это предложение и составляют цену на своего нападающего. Я сомневаюсь, что Довбика отпускать за границу дешевле чем за 10 млн. евро", - заявил Цыганык.

Ранее была информация, что скауты "Торино" посетили игру Шотландия – Украина, в которой Артем забил гол.

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В статье: Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
FootballHub

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