Цыганык: В Италии есть еще один претендент на Довбика, но я пока не буду его называть

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык рассказал последние трансферные новости по поводу Артема Довбика. В том числе об интересе со стороны "Торино".

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"У "Днепра-1" пока нет предложения от "Торино" по Довбику. Пока еще не сделали предложения. Но у Италии есть еще один вариант. Есть еще один клуб, который серьезно интересуется Довбиком. Но я пока не буду его называть.

Поэтому вполне возможно, что не только от "Торино" у "Днепра-1" будет предложение Довбика. "Днепр-1" ждет это предложение и составляют цену на своего нападающего. Я сомневаюсь, что Довбика отпускать за границу дешевле чем за 10 млн. евро", - заявил Цыганык.