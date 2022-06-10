  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще год по необычной схеме

СМИ: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты

Фото: Olympique Lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

После начала военных действий на территории Украины и приостановки чемпионата, ФИФА дало разрешение временно замораживать контракты и отправлять футболистов в аренды.

Читайте такжеЧерноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

По данным Игоря Бурбаса, данное разрешение будет действителен еще один сезон. До конца июня украинские клубы должны прийти к соглашению с футболистами касательно будущего сезона.

Если игрок или тренер не хотят играть в чемпионате Украины, их контракт ставится на паузу, и они уходят в аренду на сезон. Отметим, что подобное распоряжение касается и российских клубов.

Напомним, что следующий сезон в Украине должен будет начаться в августе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Игорь Бурбас

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде