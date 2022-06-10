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СМИ: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты
Еще год по необычной схеме
Фото: Olympique Lyonnais
После начала военных действий на территории Украины и приостановки чемпионата, ФИФА дало разрешение временно замораживать контракты и отправлять футболистов в аренды.
По данным Игоря Бурбаса, данное разрешение будет действителен еще один сезон. До конца июня украинские клубы должны прийти к соглашению с футболистами касательно будущего сезона.
Если игрок или тренер не хотят играть в чемпионате Украины, их контракт ставится на паузу, и они уходят в аренду на сезон. Отметим, что подобное распоряжение касается и российских клубов.
Напомним, что следующий сезон в Украине должен будет начаться в августе.
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