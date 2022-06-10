СМИ: ФИФА продлила разрешение украинским клубам замораживать контракты

После начала военных действий на территории Украины и приостановки чемпионата, ФИФА дало разрешение временно замораживать контракты и отправлять футболистов в аренды.

По данным Игоря Бурбаса, данное разрешение будет действителен еще один сезон. До конца июня украинские клубы должны прийти к соглашению с футболистами касательно будущего сезона.

Если игрок или тренер не хотят играть в чемпионате Украины, их контракт ставится на паузу, и они уходят в аренду на сезон. Отметим, что подобное распоряжение касается и российских клубов.

Напомним, что следующий сезон в Украине должен будет начаться в августе.