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Металлист - Ботев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Металлист - Ботев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" проведет первый спарринг в военное время. Его соперником на сборах в Турции станет плавдовский "Ботев". В составе команды ожидается много изменений по сравнению с тем, кто играл в первой части прошлого сезона Первой лиги. Так что будет интересно посмотреть на нынешний "Металлист" и кто будет играть за команду Александра Кучера.

Контрольный матч
25 июня. Начало в 17:00
"Металлист" (Харьков) - "Ботев" (Пловдив)

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В статье: Ботев (Пловдив) Металлист (Харьков)
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