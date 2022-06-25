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Металлист - Ботев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Фото: ФК Металіст / Автор невідомий
Харьковский "Металлист" проведет первый спарринг в военное время. Его соперником на сборах в Турции станет плавдовский "Ботев". В составе команды ожидается много изменений по сравнению с тем, кто играл в первой части прошлого сезона Первой лиги. Так что будет интересно посмотреть на нынешний "Металлист" и
Контрольный матч
25 июня. Начало в 17:00
"Металлист" (Харьков) - "Ботев" (Пловдив)
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