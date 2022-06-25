Металлист - Ботев: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Харьковский "Металлист" проведет первый спарринг в военное время. Его соперником на сборах в Турции станет плавдовский "Ботев". В составе команды ожидается много изменений по сравнению с тем, кто играл в первой части прошлого сезона Первой лиги. Так что будет интересно посмотреть на нынешний "Металлист" и кто будет играть за команду Александра Кучера.

Контрольный матч

25 июня. Начало в 17:00

"Металлист" (Харьков) - "Ботев" (Пловдив)