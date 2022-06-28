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Йовичевич и его тренерский штаб покинули Днепр-1 - источник

Премьер-лига
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Ожидается, что хорват возглавит "Шахтер"

Йовичевич и его тренерский штаб покинули Днепр-1 - источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич покинул команду, сообщает "ТаТоТаке".

Вместе с хорватским специалистом на новое место работы идут его помощники – Юрий Беньо и Андрей Ханас. Ранее СМИ сообщали, что тренер возглавит "Шахтер". В таком случае он заменит на этом посту Роберто Де Дзерби.

О том, кто примет "Днепр-1" после ухода Йовичевича, станет известно позже.

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У 48-летнего специалиста есть опыт работы со львовскими "Карпатами", словенским "Целе" из Словении и "Динамо" Загреб из Хорватии. Согласно последним данным, "Шахтер" предложил Йовичевичу контракт на два года.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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