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Йовичевич и его тренерский штаб покинули Днепр-1 - источник
Ожидается, что хорват возглавит "Шахтер"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич покинул команду, сообщает "ТаТоТаке".
Вместе с хорватским специалистом на новое место работы идут его помощники – Юрий Беньо и Андрей Ханас. Ранее СМИ сообщали, что тренер возглавит "Шахтер". В таком случае он заменит на этом посту Роберто Де Дзерби.
О том, кто примет "Днепр-1" после ухода Йовичевича, станет известно позже.
У 48-летнего специалиста есть опыт работы со львовскими "Карпатами", словенским "Целе" из Словении и "Динамо" Загреб из Хорватии. Согласно последним данным, "Шахтер" предложил Йовичевичу контракт на два года.
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