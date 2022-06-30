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Селезнев объяснил, почему не вступил в ряды теробороны

Премьер-лига
(3 голосов)

Форвард хотел защищать Украину с оружием в руках

Селезнев объяснил, почему не вступил в ряды теробороны

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, почему не пошел в тероборону.

- Я хотел идти, но остановил сын. Я не хочу об этом говорить, это будет выглядеть как пиар, а мне этого не нужно.

- Ну почему? Что сын?

- Сын подошел ко мне и сказал: "Я тебя никуда не отпущу, если будешь уходить, то пойдем вдвоем". А куда я с ним пойду? Не думаю, что нужно об этом говорить, это больше как пиар, а я этого не люблю, – рассказал Селезнев в интервью программе "Денисов Time. Война".

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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