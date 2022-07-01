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Нападающий Динамо пропустит около месяца из-за перелома
Футболист находится в лазарете киевского клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Владислав Кулач отсутствует в расположении команды.
Футболист не может принимать участие в тренировочном процессе, поскольку у него стрессовый перелом стопы – эта болячка беспокоила игрока последние несколько месяцев, сообщает пресс-служба киевлян.
Сейчас он ходит с прессом, который должен снять уже на следующей неделе. После этого будут делаться снимки – если все будет в норме, то реабилитационный период займёт две-три недели.
В прошлом сезоне Кулач провел 5 матчей за киевский клуб и отметился одним забитым мячом. Отметим, что Владислав пропустил часть кампании из-за проблем с сердцем.
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