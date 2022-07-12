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Динамо - Лион: смотреть онлайн вторую контрольную встречу команд
Необычная практика - играть дважды в день
Фото: ФК Динамо
Сегодня у киевского "Динамо" запланировано два спарринга - причем оба против "Лиона". Если первая встреча прошла в 19:00, то вторая стартует ровно через три часа - в 22:00.
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Контрольный матч, 12.07.2022
"Динамо" 22:00 "Лион"
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