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Динамо - Антверпен: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Добротная бельгийская команда для украинского гранда

Динамо - Антверпен: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к "Фенербахче", против которого коллектив Луческу сыграет в конце июля. На очереди - новый соперник "бело-синих" на сборах. А именно, бельгийский "Антверпен".

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Контрольный матч, 15.07.2022
"Динамо" 21:45 "Антверпен"

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В статье: Динамо (Киев) Ройял Антверпен
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