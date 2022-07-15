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Динамо - Антверпен: смотреть онлайн, видеотрансляция
Добротная бельгийская команда для украинского гранда
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к "Фенербахче", против которого коллектив Луческу сыграет в конце июля. На очереди - новый соперник "бело-синих" на сборах. А именно, бельгийский "Антверпен".
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Контрольный матч, 15.07.2022
"Динамо" 21:45 "Антверпен"
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