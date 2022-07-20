Кривцов возобновил тренировки в общей группе Шахтера

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов начал работу в общей группе команды, сообщает пресс-служба "горняков".

До этого 31-летний футболист занимался по индивидуальной программе. Напомним, центрбек получил повреждение еще зимой в бытовых условиях. Из-за процесса восстановления Кривцов пропустил матчи сборной Украины в плей-офф отборе на чемпионат мира-2022 и новом розыгрыше Лиги наций.

В первой половине сезона он провел 13 матчей за "горняков" во всех турнирах и выполнил 2 результативные передачи. Напомним, что старт нового сезона чемпионата Украины запланирован на 23 августа.