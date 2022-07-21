Шахтер подтвердил трансфер Тотовицкого. Известны детали контракта

В прошедшую пятницу ковалевский "Колос" заявил о продаже Андрея Тотовицкого в "Шахтер". Сегодня "горняки" подтвердили приход новичка.

Уже по официальным данным, опытный полузащитник вернулся в клуб, где начал профессиональную карьеру. Он подписал контракт до лета 2025-го года.

Прошлым клубом Андрея формально был "Колос", однако из-за войны его дебют так и не случился. Помимо этого он защищал цвета "Зари", "Десны", "Мариуполя" и бельгийского "Кортрейка".