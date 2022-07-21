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Шахтер подтвердил трансфер Тотовицкого. Известны детали контракта

Премьер-лига
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Оперативно сработали

Шахтер подтвердил трансфер Тотовицкого. Известны детали контракта

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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В прошедшую пятницу ковалевский "Колос" заявил о продаже Андрея Тотовицкого в "Шахтер". Сегодня "горняки" подтвердили приход новичка.

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Уже по официальным данным, опытный полузащитник вернулся в клуб, где начал профессиональную карьеру. Он подписал контракт до лета 2025-го года.

Прошлым клубом Андрея формально был "Колос", однако из-за войны его дебют так и не случился. Помимо этого он защищал цвета "Зари", "Десны", "Мариуполя" и бельгийского "Кортрейка".

Отметим, что вчера "горянки" официально объявили о трансфере Невена Джурасека.

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В статье: Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка)
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