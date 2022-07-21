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Шахтер подтвердил трансфер Тотовицкого. Известны детали контракта
Оперативно сработали
Фото: ФК Шахтер
В прошедшую пятницу ковалевский "Колос" заявил о продаже Андрея Тотовицкого в "Шахтер". Сегодня "горняки" подтвердили приход новичка.
Уже по официальным данным, опытный полузащитник вернулся в клуб, где начал профессиональную карьеру. Он подписал контракт до лета 2025-го года.
???? Андрій Тотовицький – гравець «Шахтаря»! ⚒ З поверненням до клубу! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2022
???? https://t.co/TNltYWsvY6#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/oJmN6meHr0
Прошлым клубом Андрея формально был "Колос", однако из-за войны его дебют так и не случился. Помимо этого он защищал цвета "Зари", "Десны", "Мариуполя" и бельгийского "Кортрейка".
Отметим, что вчера "горянки" официально объявили о трансфере
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