Вацко: Ковалец уже несколько дней тренируется с Динамо в Польше

Комментатор Виктор Вацко подтвердил, что Кирилл Ковалец находится на просмотре в "Динамо".

"Касательно Кирилла Ковальца. Экс-лидер "Александрии", у которого закончился контракт с клубом, действительно вот уже несколько дней как в Польше тренируется с "Динамо". Но это не значит, что Ковалец перейдет в "Динамо".

Пока на него смотрят, пока к нему присматриваются. Нужно понять одну важную вещь. Ковалец - атакующий полузащитник, который лучше всего проявляет себя на позиции "десятки". Вспоминаем, что ему 29 лет и смотрим на состав "Динамо". Там играет один из лучших, если не лучший атакующий хавбек с украинским паспортом - Виталий Буяльский, которому тоже 29 лет.

Конкуренцию Буяльскому создает яркий и сильный Денис Гармаш. И Буяльский, и Гармаш в порядке для решения поставленных задач как минимум в УПЛ. Потому я не уверен, что позиция "десятки" в "Динамо" нуждается в усилении. С другой стороны, знаю, что ранее Луческу очень хотел видеть Тотовицкого. Он тоже "десятка", но Мирча рассматривал его на позиции левого фланга со смещением в центр.

Ситуацию с Ковальцом будет решать лично Луческу. Ему принимать решение", - заявил Вацко.