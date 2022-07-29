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Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Коллектив Йовичевича продолжает подготовку
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" набирает форму к старту нового сезона. В эту субботу, 30-го июля, команда Игоря Йовичевича проведет контрольный поединок против нидерландского "Утрехта". Начало игры - в 17:30.
Контрольный матч, 30.07.2022
"Шахтер" 17:30 "Утрехт"
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