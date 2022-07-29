  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Коллектив Йовичевича продолжает подготовку

Шахтер - Утрехт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" набирает форму к старту нового сезона. В эту субботу, 30-го июля, команда Игоря Йовичевича проведет контрольный поединок против нидерландского "Утрехта". Начало игры - в 17:30.

Читайте такжеЙовичевич: Могу похвалить Шахтер за усилия и мотивацию двигаться вперед

Контрольный матч, 30.07.2022
"Шахтер" 17:30 "Утрехт"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде