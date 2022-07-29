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Шанс для резервистов. Состав Динамо на игру против Эвертона

Премьер-лига
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Основа отдыхает после ЛЧ

Шанс для резервистов. Состав Динамо на игру против Эвертона

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
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Сегодня в контрольном матче сыграют "Динамо" и "Эвертон".

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Стал известен стартовый состав от Мирчи Луческу. Опытный наставник прогнозируемо сделал ставку на футболистов ближайшего резерва, поскольку основа всего два дня назад играла в Лиге Чемпионов против "Фенербахче".

Состав "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Антюх, Ванат

Напомним, что в составе "ирисок" сыграет воспитанник киевлян Виталий Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль)
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