Шанс для резервистов. Состав Динамо на игру против Эвертона

Сегодня в контрольном матче сыграют "Динамо" и "Эвертон".

Стал известен стартовый состав от Мирчи Луческу. Опытный наставник прогнозируемо сделал ставку на футболистов ближайшего резерва, поскольку основа всего два дня назад играла в Лиге Чемпионов против "Фенербахче".

Состав "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Антюх, Ванат