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Шанс для резервистов. Состав Динамо на игру против Эвертона
Основа отдыхает после ЛЧ
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в контрольном матче сыграют "Динамо" и "Эвертон".
Стал известен стартовый состав от Мирчи Луческу. Опытный наставник прогнозируемо сделал ставку на футболистов ближайшего резерва, поскольку основа всего два дня назад играла в Лиге Чемпионов против "Фенербахче".
Состав "Динамо": Нещерет – Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Антюх, Ванат
Напомним, что в составе "ирисок" сыграет воспитанник киевлян
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