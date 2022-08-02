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Динамо потеряло Супрягу на длительный период
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Олександр Приходько
Форвард "Динамо" Владислав Супряга пропустит ближайшие 2-3 месяца из-за травмы. Об этом сообщил его агент Александр Яковенко в эфире программы Чистый подкаст.
Он подтвердил, что игрок должен перенести операцию. У футболиста проблемы с тазобедренным суставом. Как рассказал агент, врачи предлагали Владу сделать операцию еще год назад, но решил отложить ее.
Как известно, вторую половину прошлого сезона Супряга провел в аренде у "Сампдории". Однако принял участие только в одном матче и не убедил генуэзский клуб подписать с ним полноценный контракт.
Уже этим летом Супряга участвовал в подготовке "Динамо" к новому сезону и даже забивал голы. По словам Яковенко, несмотря на неудачу в Серии А, Владом все равно интересовались зарубежные клубы, в частности, из Бельгии и Нидерландов.
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