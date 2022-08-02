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Динамо потеряло Супрягу на длительный период

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо потеряло Супрягу на длительный период

Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга пропустит ближайшие 2-3 месяца из-за травмы. Об этом сообщил его агент Александр Яковенко в эфире программы Чистый подкаст.

Он подтвердил, что игрок должен перенести операцию. У футболиста проблемы с тазобедренным суставом. Как рассказал агент, врачи предлагали Владу сделать операцию еще год назад, но решил отложить ее.

Как известно, вторую половину прошлого сезона Супряга провел в аренде у "Сампдории". Однако принял участие только в одном матче и не убедил генуэзский клуб подписать с ним полноценный контракт.

Уже этим летом Супряга участвовал в подготовке "Динамо" к новому сезону и даже забивал голы. По словам Яковенко, несмотря на неудачу в Серии А, Владом все равно интересовались зарубежные клубы, в частности, из Бельгии и Нидерландов.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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Комментарии (2)
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Vitson (Коростень)
02.08.2022 в 09:26
В мене є сумніви взагалі в його професіоналізмі,здається,що він просто аматор
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
02.08.2022 в 08:38
Патєря патєрь, можна зніматись з чемпіонату
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