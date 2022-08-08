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Нападающий Динамо проведет новый сезон в чемпионате Кипра
Легионер перешел в кипрскую "Доксу"
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо новый сезон проведет в клубе "Докса", выступающем в чемпионате Кипра. Это подтвердили оба клуба.
Каргбо воспользовался специальным правом FIFA для легионеров украинских клубов, позволяющим приостановить действие контракта на один год. В новой команде Ибрагим будет выступать под номером 77.
Напомним, бельгийский футболист сьерра-леонского происхождения стал игроком "бело-синих" в феврале 2020 года. С тех пор он принял участие всего в трех официальных матчах "Динамо" - 2 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. В сезоне 2020/21 Каргбо отправлялся в аренду в донецкий "Олимпик", а в прошлом сезоне – в словенский "Целе".
В апреле 2021 года Ибрагим получил серьезную травму. У бельгийца диагностировали двойной перелом малой и большой берцовой костей голени. В ноябре футболист вернулся к тренировкам.
✍️Έναρξη συνεργασίας με Ibrahim Kargbo Jr. #doxafc— Doxa Katokopias FC (@DoxaFC) August 7, 2022
ℹ️ https://t.co/O3e6TDKFPE pic.twitter.com/EZ4Hdn35GJ
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