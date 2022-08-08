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Нападающий Динамо проведет новый сезон в чемпионате Кипра

Премьер-лига
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Легионер перешел в кипрскую "Доксу"

Нападающий Динамо проведет новый сезон в чемпионате Кипра

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо новый сезон проведет в клубе "Докса", выступающем в чемпионате Кипра. Это подтвердили оба клуба.

Каргбо воспользовался специальным правом FIFA для легионеров украинских клубов, позволяющим приостановить действие контракта на один год. В новой команде Ибрагим будет выступать под номером 77.

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Напомним, бельгийский футболист сьерра-леонского происхождения стал игроком "бело-синих" в феврале 2020 года. С тех пор он принял участие всего в трех официальных матчах "Динамо" - 2 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. В сезоне 2020/21 Каргбо отправлялся в аренду в донецкий "Олимпик", а в прошлом сезоне – в словенский "Целе".

В апреле 2021 года Ибрагим получил серьезную травму. У бельгийца диагностировали двойной перелом малой и большой берцовой костей голени. В ноябре футболист вернулся к тренировкам.

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В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК Динамо Киев

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