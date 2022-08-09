Ультрас Ворсклы жестко отреагировали на трансфер украинца, игравшего в россии

Ультрас "Ворсклы" выступили против подписания защитника Андрея Кравчука, ранее выступавшего за московское "Торпедо".

"На днях "Ворскла" объявила о переходе в клуб Андрея Кравчука. Игрока, еще недавно игравшего в "Торпедо" из московии.

В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков с, мягко говоря, сомнительной репутацией.

Мы осуждаем действия каждого работника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем.

Тем, кто способствовал или с чьего молчаливого согласия этот игрок появился в "Ворскле" - позор. Андрей, убирайся прочь, тебе здесь не рады!", — говорится в заявлении ультрас.