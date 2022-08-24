Григорчук: Черноморец допустил невероятное количество различных ошибок

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал игру своей команды в матче 1-го тура УПЛ против "Вереса" (0:1).

– Трудно комментировать. Вернее, это нужно было бы очень долго комментировать, потому что мы допустили невероятное количество различных ошибок. Играли вообще не в том стиле, в котором хотелось бы. Но могу сказать, что поздравляем соперника с победой. Мы совершенно недовольны результатом и своей игрой.

– Замены, которые провели после перерыва, хоть немного усилили игру?

– Я бы сказал, что да. Скорее, стало все больше похоже на то, чего мы хотим. Стало больше правильного движения. Такого, как следует при комбинационном футболе. Хотим играть намного-много лучше.

– Сейв Непогодова в конце первого тайма, отраженный пенальти – это могло стать тем фактором, который прибавил бы сил команде?

– Как правило, так бывает. Честно говоря, в душе я на это рассчитывал. Но все равно у нас не было остроты, большого количества моментов. Наше поражение сегодня вполне закономерно.

– Через 5 дней очередная игра. Сможете с тренерским штабом найти нужные слова?

– Сделаем все возможное. Не должны опускать руки, нужно быть уверенными в себе. Понимаем, что у нас, скажем так, неукомплектованная команда. Даже поэтому сегодня рисковали, ставя в состав Фили, ведь он не подготовлен. Но мы имели право на такой риск. Хочется, чтобы каждый день мы становились лучше, – отметил Григорчук.