Forbes: Владелец Металлиста больше не миллиардер

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский перестал быть миллиардером. За полгода полномасштабной войны российской федерации против Украины он потерял 630 млн долларов стоимости своих активов. Об этом пишет издание Forbes.ua.

В 2021 его состояние оценивалось в 820 миллионов долларов, тогда он занял 9-е место в списке самых богатых людей Украины. Но в начале февраля издание переоценило его состояние в 1 млрд долларов. После начала войны стоимость активов бизнесмена упала на 62% - до 390 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Ярославский по приезду в Украину продолжит финансирование "Металлиста".