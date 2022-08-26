Якимец: После перерыва на поле вышла совсем другая команда

Защитник "Кривбасса" Владимир Якимец прокомментировал матч 1-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1).

- Владимир, как говорится с корабля на бал. Знал, что выйдешь в старте?

- Пока тяжеловато, ведь не прошел сбор с командой. Я в "Кривбассе" всего несколько дней. Да, знал, что выйду с первых минут, ведь тренер наигрывал меня для основы. Лишь, к сожалению, горький дебют вышел.

- "Колос" знают как бойцовскую команду. Была действительно заруба, эмоциональная игра. "Кривбасс" сам себе привез проблемы, потому что пропустил после стандарта. Как ты это прокомментируешь?

- Мы больше владели мячом, но без скорости и движения вперед. Особенно это было заметно в первом тайме. Будем разбирать, почему так вышло. Во втором заиграли уже активнее, появились скоростные атаки. Можно сказать, что на поле вышла совсем другая команда. Но все же, к сожалению, чего-то не хватило для того, чтобы хоть сравнять счет.

- Можно сказать, что скорость двигает "Кривбасс" вперед?

- Да конечно. Без этого никак. Можно держать мяч сколько угодно, но, самое главное, нужно забивать и выигрывать, - сказал Якимец.