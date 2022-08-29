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Кучер: Нам удалось закрыть сильные стороны Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Днепра-1" доволен победой над "бело-синими"

Кучер: Нам удалось закрыть сильные стороны Динамо

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (3:0) в рамках второго тура чемпионата Украины.

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"Трудная игра была, скажем так. Очень серьезная команда нам противостояла - это лидер украинского футбола, который будет играть в группе Лиги Европы. Мы готовились к этой игре. Конечно, нам было очень-очень тяжело, ведь у нас только два дня спустя была игра на Кипре, и мы очень долго ехали сюда, около 12 часов.

Главное было восстановить ребят, чтобы они подошли в достойных кондициях к этому матчу. Что касается самой игры, то мы очень хорошо сыграли внутри поля, закрыли все зоны и не дали разбежаться сопернику, а сами воспользовались своими шансами – забили голы, которые нам были нужны. Мы понимали, как будет играть "Динамо" и стремились закрыть их сильные стороны, и нам это удалось", - приводит слова Кучера официальный сайт "днепрян".

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В статье: Александр Кучер Динамо (Киев) СК Днепр-1
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