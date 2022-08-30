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Вукоевич может покинуть Динамо ради работы в другом клубе

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист может возглавить хорватский клуб

Вукоевич может покинуть Динамо ради работы в другом клубе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич может покинуть столичный клуб.

По информации 24sata, 38-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера хорватского "Осиека". Недавно из клуба ушел наставник Ненад Бьелица. После 7-ми туров местного первенства "Осиек" занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата Хорватии.

Напомним, Вукоевич защищал цвета киевского "Динамо" с 2008 по 2015 годы, проведя за это время 218 матчей во всех турнирах и забив 16 голов. В июле 2020-го Огнен вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу, и сейчас он параллельно работает в сборной Хорватии U-20.

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев) Осиек
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Источник:
24sata

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Комментарии (1)
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bato66
30.08.2022 в 12:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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