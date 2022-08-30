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Вукоевич может покинуть Динамо ради работы в другом клубе
Специалист может возглавить хорватский клуб
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич может покинуть столичный клуб.
По информации 24sata, 38-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера хорватского "Осиека". Недавно из клуба ушел наставник Ненад Бьелица. После 7-ми туров местного первенства "Осиек" занимает 5-ю позицию в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата Хорватии.
Напомним, Вукоевич защищал цвета киевского "Динамо" с 2008 по 2015 годы, проведя за это время 218 матчей во всех турнирах и забив 16 голов. В июле 2020-го Огнен вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу, и сейчас он параллельно работает в сборной Хорватии U-20.
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