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Бущан второй месяц подряд признан лучшим игроком Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И снова вратарь на высоте

Бущан второй месяц подряд признан лучшим игроком Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Болельщики "Динамо" путем голосования определили лучшего игрока команды в августе.

В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского "Динамо" в августе приняли участие около четырех тысяч респондентов. Большинство голосов – 60% – было отдано за Георгия Бущана.

На втором месте – Николай Шапаренко, а третьим финишировал Александр Караваев.

Топ-5 игроков "Динамо" в августе по мнению болельщиков:

1. Бущан – 60%

2. Шапаренко – 13%

3. Караваев – 12%

4. Цыганков – 8%

5. Дубинчак – 6%

Отметим, что это уже вторая награда Бущана в этой номинации – Георгий также становился лучшим игроком июля по результатам голосования болельщиков.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.09.2022 в 21:19
Зазвичай в Динамо завжди кращими були нападники...
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
01.09.2022 в 21:31
Ты бы хоть вид сделал, что футболом интересуешься. Назови за последние 20 лет хоть одного стоящего динамовского нападающего?
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xутин пуйло 88 (Десь там)
01.09.2022 в 20:26
Від Дніпра мінус один, гравці якого в будні листоноші і вантажники, отримати три банки і бути визнаним кращим... До чого Суркіс довів клуб.
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