Бущан второй месяц подряд признан лучшим игроком Динамо

Болельщики " Динамо " путем голосования определили лучшего игрока команды в августе.

В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского "Динамо" в августе приняли участие около четырех тысяч респондентов. Большинство голосов – 60% – было отдано за Георгия Бущана.

На втором месте – Николай Шапаренко, а третьим финишировал Александр Караваев.

Топ-5 игроков "Динамо" в августе по мнению болельщиков:

1. Бущан – 60%

2. Шапаренко – 13%

3. Караваев – 12%

4. Цыганков – 8%

5. Дубинчак – 6%

Отметим, что это уже вторая награда Бущана в этой номинации – Георгий также становился лучшим игроком июля по результатам голосования болельщиков.