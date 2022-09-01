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Бущан второй месяц подряд признан лучшим игроком Динамо
И снова вратарь на высоте
fcdynamo.com
Болельщики "
В итоговом голосовании за лучшего футболиста киевского "Динамо" в августе приняли участие около четырех тысяч респондентов. Большинство голосов – 60% – было отдано за Георгия Бущана.
На втором месте – Николай Шапаренко, а третьим финишировал Александр Караваев.
Топ-5 игроков "Динамо" в августе по мнению болельщиков:
1. Бущан – 60%
2. Шапаренко – 13%
3. Караваев – 12%
4. Цыганков – 8%
5. Дубинчак – 6%
Отметим, что это уже вторая награда Бущана в этой номинации – Георгий также становился лучшим игроком июля по результатам голосования болельщиков.
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