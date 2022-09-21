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Палкин: Футбол и Шахтер всегда были на первом месте в сердце Ахметова

Премьер-лига
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Гендиректор "горняков" поздравил владельца клуба с днем рождения

Палкин: Футбол и Шахтер всегда были на первом месте в сердце Ахметова

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поздравил президента донецкого клуба Рината Ахметова с днем рождения.

"Сегодня Ринату Леонидовичу исполняется 56 лет.

Все знают, что футбол и "Шахтер" всегда были на первом месте в сердце президента клуба. В самое сложное время болельщики могут быть уверены - Ринат Ахметов рядом с "Шахтером", поддерживает его и ведет к новым победам. Так было в 1996 году, так было в 2014 году, так продолжается в 2022 году. Несмотря на все трудности и испытания, мы и сегодня смело смотрим вперед, потому что президент клуба остается вместе с командой и делает "Шахтер" еще сильнее.

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Но сейчас сердце и мысли Рината Ахметова заняты не только и не столько футболом, сколько стремлением помогать Украине и украинцам. С начала войны он выделил уже более 3 миллиардов гривен на благотворительные цели: на поддержку армии, мирных жителей, вынужденных переселенцев, украинских детей. Эта помощь не прекращается и будет продолжаться до того момента, когда Украина победит. Ринат Леонидович всем сердцем верит в победу нашей страны и делает все возможное, чтобы приблизить эту победу.

Мечты Рината Ахметова неизменны вот уже 8 лет - это мир в освобожденном украинском Донецке, это мир в независимой и процветающей Украине, это счастье и благополучие для дончан и всех украинцев. И, конечно же, это матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов на родной "Донбасс Арене".

И я хочу пожелать, чтобы эти мечты Рината Леонидовича исполнились как можно скорее. Чтобы все вместе, в мирной и свободной Украине, мы вновь наслаждались футболом и мечтали о победах - победах наших команд на украинских и мировых аренах", — написал Палкин в своем Facebook.

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В статье: Сергей Палкин Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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