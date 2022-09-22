Колос внес в заявку игрока, который весной вступил в ряды ВСУ

"Колос" внес в заявку команды на сезон УПЛ полузащитника Андрея Богданова.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину 32-летний хавбек записался в территориальную оборону Киева. В марте он вступил в Вооруженные силы Украины.

Напомним, летом, главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк заявлял, что клуб направил письмо Министерству обороны с просьбой, чтобы Богданову. а также Владиславу Великану разрешили готовиться к чемпионату. Среди прочего последний также внесен в заявку "Колоса".

О возвращении хавбека в команду ранее сообщал защитник Сергей Чоботенко. В прошлом сезоне УПЛ Богданов отметился 1 ассистом в 14 матчах.