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Колос внес в заявку игрока, который весной вступил в ряды ВСУ
Полузащитник вскоре может появиться на футбольном поле
Фото: instagram.com/andreybecks
"Колос" внес в заявку команды на сезон УПЛ полузащитника Андрея Богданова.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину 32-летний хавбек записался в территориальную оборону Киева. В марте он вступил в Вооруженные силы Украины.
Напомним, летом, главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк заявлял, что клуб направил письмо Министерству обороны с просьбой, чтобы Богданову. а также Владиславу Великану разрешили готовиться к чемпионату. Среди прочего последний также внесен в заявку "Колоса".
О возвращении хавбека в команду ранее сообщал защитник Сергей Чоботенко. В прошлом сезоне УПЛ Богданов отметился 1 ассистом в 14 матчах.
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