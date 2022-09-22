СМИ: Форвард Фенербахче перейдет в Динамо: названа сумма трансфера

Нападающий "Фенербахче" и сборной Турции Сердар Дурсун перейдет в "Динамо", информирует urfadasin.com.

По информации источника, игрок не чувствует себя счастливым в турецкой команде и хочет уйти. Утверждается, что украинский клуб уже начал переговоры с игроком. Вариант с "Динамо" его устраивает, так как хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава.

Сообщается, что киевляне готовы выложить 3,5 млн евро за трансфер футболиста. Контракт 30-летнего Сердара с "Фенербахче" действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

К слову, "Фенербахче" - соперник "Динамо" по группе В Лиги Европы. Правда, если переход состоится, киевлянам не удастся заявить его на еврокубки.