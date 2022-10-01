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Черноморец - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Александрия", украинская Премьер-лига, 2 октября 2022
Фото: Александр Приходько
"Александрия" Юрия Гуры начала сезон двумя победами в двух турах, однако после попала в небольшой кризис. В последующих играх "горожане" сумели набрать лишь один бал и уходили на международную паузу на восьмой позиции. Пока команда не находится в зоне еврокубков, и тем более не ведет борьбу за медали, а это, по словам руководства, их главная цель. Значит, "Александрии" пора настраиваться на мощный отрезок.
У "Черноморца" дела еще хуже. Всего два бала в четырех играх при не самой выразительной игре. Правда у "моряков" есть один плюс - они идут по восходящей траектории. Они по делу проиграли "Вересу" в первом туре, а уже в четвертом очень солидно смотрелись против "Шахтера", пропустив решающий гол лишь в компенсированное время. А значит списывать со счетов "моряков" нам точно не стоит.
Смотрите матч пятого тура УПЛ в воскресенье, второго октября, на канале "Setanta Sports" и ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Александрия"
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