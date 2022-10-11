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Стали известны даты и время проведения матчей 8-го и 9-го туров УПЛ
Расписание 8-го и 9-го туров Премьер-лиги
Фото: shakhtar.com
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8 и 9 туров чемпионата Украины сезона 2022/23 годов.
8-й ТУР
18 октября (вторник)
"Львов" – "Верес" 13:00
"Александрия" – "Кривбасс" 15:00
19 октября (среда)
"Днепр-1" – "Ингулец" 13:00
"Черноморец" – "Заря" 13:00
"Металлист 1925" – "Минай" 15:00
"Шахтер" – "Колос" 17:00
20 октября (четверг)
"Ворскла" – "Рух" 13:00
"Динамо" – "Металлист" 17:00
9-й ТУР
22 октября (суббота)
"Минай" – "Шахтер" 13:00
"Александрия" – "Львов" 15:00
23 октября (воскресенье)
"Металлист" – "Днепр-1" 13:00
"Верес" – "Заря" 15:00
"Динамо" – "Ворскла" 17:00
24 октября (понедельник)
"Кривбасс" – "Ингулец" 13:00
"Колос" – "Черноморец" 15:00
"Рух" – "Металлист 1925" 17:00
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