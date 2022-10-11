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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны даты и время проведения матчей 8-го и 9-го туров УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Расписание 8-го и 9-го туров Премьер-лиги

Стали известны даты и время проведения матчей 8-го и 9-го туров УПЛ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8 и 9 туров чемпионата Украины сезона 2022/23 годов.

8-й ТУР

18 октября (вторник)

"Львов" – "Верес" 13:00

"Александрия" – "Кривбасс" 15:00

19 октября (среда)

"Днепр-1" – "Ингулец" 13:00

"Черноморец" – "Заря" 13:00

"Металлист 1925" – "Минай" 15:00

"Шахтер" – "Колос" 17:00

20 октября (четверг)

"Ворскла" – "Рух" 13:00

"Динамо" – "Металлист" 17:00

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9-й ТУР

22 октября (суббота)

"Минай" – "Шахтер" 13:00

"Александрия" – "Львов" 15:00

23 октября (воскресенье)

"Металлист" – "Днепр-1" 13:00

"Верес" – "Заря" 15:00

"Динамо" – "Ворскла" 17:00

24 октября (понедельник)

"Кривбасс" – "Ингулец" 13:00

"Колос" – "Черноморец" 15:00

"Рух" – "Металлист 1925" 17:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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