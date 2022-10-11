Бойко отправился на консультацию в Барселону

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против "Руха" (3:0) в минувшее воскресенье.

Сегодня Денис отправился в Барселону, где в среду, 12 октября, в одной из местных клиник будет проведено углубленное обследование и поставлен точный диагноз, сообщает пресс-служба киевлян.

Отмечается, что к настоящему моменту все сообщения о характере травмы Бойко и сроках его восстановления являются информационной спекуляцией.

Ранее стало известно, что состав динамовцев пополнил вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.

Напомним, в ближайший четверг, 13 октября "Динамо" сыграет против "Ренна" в Кракове. Начало - в 19:45.