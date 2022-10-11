В большую сладкую лужу. Акценты зрителя на играх 6-го тура УПЛ

Тур был усеченным: как и в первом, в нем сыграли лишь три четверти от положенного количества матчей.

Сначала "Шахтер" договорился со "Львовом" о переносе игры с ним между двумя "Реалами". Кому охота, пусть негодует по этому поводу, но что не запрещено, то разрешено. И если конкуренты не пытались сделать то же самое, это ни о чем не говорит. А если им не пошли навстречу соперники, то могу лишь посочувствовать. Значит, кому-то больше повезло.

Затем, по всем известным объективным причинам, была перенесена вчерашняя встреча "Александрии" с "Металлистом 1925". Таким образом, у нас осталось шесть поединков, чему я, как зритель, естественно, не очень обрадовался.

Скажу больше, тур откровенно не понравился. Футбол смотрелся скучно и пресно. Обилие брака в действиях игроков повергало в уныние. Большинство голов стали результатом банальных ошибок обороны, рикошетов и добиваний. Имелся в этом туре и классический образчик суррогата – игры без ворот, а центральный матч превратился в театр одного актера.

Лет с двадцать назад, в "прошлой жизни", когда довелось работать на телевидении, запомнились слова тренера чемпионок страны по волейболу Игоря Филиштинского: "Если так будет продолжаться и дальше, чемпионат рискует превратиться в большую сладкую лужу". В которой будут лениво плескаться явные фавориты. Теперь уже похоже на то, что мы идем в этом направлении.

Днепр-1 – Заря 3:0

Колос – Ингулец 0:0

Верес – Металлист 1:2

Динамо – Рух 3:0

Ворскла – Черноморец 2:1

Кривбасс – Минай 0:0

Зрелищность. Формально признал бы половину игр тура cмотрибельными – по количеству созданных моментов. Сюда войдут обе, завершившиеся с крупным счетом, а также поединок "Ворсклы" с "Черноморцем". А вот сельское дерби было воистину сельского уровня: два с половиной достойных упоминания эпизода на обе команды. Оставшиеся же два матча – из серии "ну, посмотрел и посмотрел".

Интрига. Спасибо на том, что все решалось во втором тайме. Волынец помешал Ситало принести победу над "Колосом" "Ингульцу" через пять минут после перерыва. Еще минут десять спустя второй гол Довбика подписал приговор "Заре". А минутой позже аналогичную процедуру в отношении "Руха" исполнил Буяльский.

Результаты другой половины игр определялись на финишной прямой. Сэйв Костыка на 80-й минуте не позволил Гайдучику увести "Верес" от поражения в поединке с "Металлистом". Сефери добыл победу над "Черноморцем" для "Ворсклы" на 88-й. А еще через минуту Хобленко упустил последнюю возможность забить победный мяч "Кривбасса" во встрече с "Минаем".

Логика. Самым закономерным исходом борьбы стала нулевая во всех смыслах ничья в Ковалевке. "Заря" могла бы пропустить от "Днепра-1" и на мяч меньше, а "Рух" от "Динамо" - и на все два, но сомневаться в превосходстве победителей было бы глупо.

Победа "Кривбасса" смотрелась бы вполне логично по итогам матча с "Минаем", завершившегося вничью. И, наконец, "Черноморец" и "Верес", на мой взгляд и по моим подсчетам, скорее "наиграли" на победу над "Ворсклой" и "Металлистом" соответственно, нежели заслуживали поражения.

Судейство. У меня вопросы к нему возникли в двух играх. На связи коллега Юстас.

"Верес" - "Металлист". 79-я минута, пенальти в ворота гостей за падение Шарая, при счете 0:2: "15 раз пересмотрел.... касания соперника не увидел". К счастью, это решение арбитра Копиевского на результате поединка не сказалось.

"Кривбасс" - "Минай". 14-я и 43-я минуты, два предупреждения Дибанго, после чего хозяева поля остались в меньшинстве: "Первая желтая – бетонная. Правда, мог и другому показать, они оба наступили на ногу сопернику. Вторая - 50 на 50, но удар по лицу, хоть и неумышленный, был. В динамике же был прямой удар, на видео только видно, что голова пошла вниз от падения". То есть, данное решение рефери Козыряцкого не является однозначной ошибкой. Скорее тут можно говорить о стечении обстоятельств и изрядном везении для "Миная" - вступаем во владения мадам Фортуны.

Везение. А владения эти в обозреваемом туре и без того были достаточно обширны.

"Днепр-1", конечно, лихо бурлил на фоне угасшей "Зари" - этого не отнять. Но, вместе с тем, на его стороне была и удача. На 13-й минуте, еще до первого момента у ворот соперника, ворота днепрян от гола после удара Булецы спасла лишь стойка. А на 59-й – голевым пасом Довбика снабдил… игрок "Зари" Бражко. Не так уж мало, согласитесь.

Превосходство "Динамо" над "Рухом" тоже не было бы столь убедительным без приличной доли везения. На 43-й минуте Буяльский открыл счет с помощью вдруг отбросившего мяч из ворот прямо на него Панькива. А на 60-й случился чрезвычайно удобный отскок мяча из борьбы в распоряжение того же Буяльского. Вот он – везунчик тура! Но болельщики киевлян, разумеется, назовут это голевым чутьем.

Подобного же рода неожиданный рикошет в борьбе с защитником волшебно трансформировался в победный гол Сефери для "Ворсклы". Мяч взмыл в воздух перед вратарем из-за спины партнера, круто изменив возможную траекторию полета. "Черноморцу" стоит посочувствовать: помимо прочего, команду преследует нефарт.

Личности. Не устаю повторять: здесь говорят не о лучших игроках и героях – о тех, кто больше запомнился регулярным участием в самых ярких эпизодах матча. В прошедшем туре для меня это, прежде всего, киевлянин Цыганков. Сам себя ловлю на том, что выделяю его чаще других, но из песни слов не выкинешь: пять участий во фрагментах игры, ради которых мы ее смотрим.

Довбик с его хет-триком здесь будет лишь вторым. Буяльский – третьим. И отдельно отмечу эффективно вошедшего в игру со скамейки днепрянина Назаренко.

Вратари – особая каста, поэтому их рассматриваем как бы в специальной номинации. Как по мне, тут не было равных Ризныку из "Ворсклы" - три-четыре зачетных сэйва.

Игра после отбоя. Итак, без воздушной тревоги не обошелся уже третий тур из шести сыгранных. И седьмой командой, прошедшей через это испытание, стало "Динамо". А вот его соперник "Рух" попадает под раздачу в третий раз из трех.

И вновь, как это было с "Металлистом", после паузы (длившейся более часа) львовяне проиграли оставшийся отрезок времени матча. Более того, они пропустили гол тотчас же после возобновления игры. А если вспомнить, что предыдущие два мяча были сопряжены для них с невезением, то в этот день против команды Кучука было буквально все.

Симпатии. Конечно же, "Днепр-1" вне конкуренции. Вслед за ним больше всего футбола увидел в исполнении "Динамо". И впервые в сезоне таки-понравилась игра команды земляков: это парадокс парадоксов, что именно после такого матча "Черноморец" опустился на дно таблицы.

Наименьшие симпатии вызвала игра "Колоса", чей единственный голевой момент в домашнем поединке случился еще до перерыва. Совсем недалеко ушел и его соперник "Ингулец" (ну того хоть, в какой-то мере, извиняют кадровые проблемы). Явно разочаровал и "Минай", большую часть матча игравший в большинстве и создавший за это время аж два момента в течение одной минуты. Как тут ни крути, а в этом туре вся упомянутая птица-тройка исполняла футбольных "колхозников".

Таблица. Сравнявшись с "Шахтером" по количеству проведенных игр, "Днепр-1" закономерно возглавил гонку. Его стопроцентный результат, при средней результативности под три гола за матч и остающихся девственно чистыми воротах, выглядит как-то пугающе. Особенно, когда такое демонстрирует команда, имеющая проблемы, конкурируя с представителями Кипра и Лихтенштейна. Сладкая лужа…

Ну а то, что в тройку лучших поднялся "Колос" - самая безликая команда тура; то, что вслед за ним расположился обладатель антирекорда "Металлист"; и то, что "Александрия" сумела войти в пятерку, даже не приняв участия в туре – все это говорит уж никак не в пользу чемпионата.

Тем временем, "Динамо" бежит трусцой уже в первой половине участников нашего марафона, и от третьего места его отделяют каких-то два очка. Вслед за ним трусит и "севшая на колесо" "Ворскла", чья игра по-прежнему оставляет желать лучшего.

Оба главных на сегодня аутсайдера явили миру признаки жизни, и это радует. Однако им предстоит продираться вверх сквозь стройные ряды тех же "колхозников", которые по жизни всегда классически отличались умением работать локтями и взбивать масло из сметаны. На "южном" полюсе таблицы таки-будет жарко: сегодня за место под солнцем бьются минимум шесть команд. Хотелось бы, чтобы они еще и играли.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 5 5 0 0 14-0 +14 15 2 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 3 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 4 Металлист 6 3 1 2 9-11 -2 10 5 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 6 Верес 6 3 1 2 7-7 0 10 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 8 Динамо 5 3 0 2 7-6 +1 9 9 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 10 Ворскла 6 2 1 3 7-9 -2 7 11 ФК Минай 6 1 2 3 4-6 -2 5 12 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 13 Рух 6 1 1 4 6-11 -5 4 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2

Анонсы. В следующем туре встречаются "Шахтер" и "Динамо". Комментарии излишни. Разве что добавлю: в случае победы киевлян, они вплотную приблизятся к команде Йовичевича. Ну и любопытно, насколько легко ей придется против все еще кризисной команды Луческу (игру с "Рухом" показательной не считаю), у которой, к тому же, будет после Европы на два дня подготовки меньше. И это не считая пропущенного "Шахтером" матча в УПЛ.

"Заря" с "Колосом" вполне могут сразиться за текущее место в тройке. Вывеска их поединка способна привлечь хотя бы этим. Выражу робкую надежду на то, что процент футбола в нем будет более пристойным, чем в минувшем туре в исполнении этих команд.

Третьей назову схватку "за крышку люка": "Черноморец" - "Кривбасс". Чрезвычайно важный матч для обоих, "лобовая" игра. Тут, конечно, ожидать игровой феерии, к сожалению, не приходится. Кто кого перебодает. Или никто никого – к вящей радости селян?

Что и говорить, шестой тур не порадовал. Ничего не остается, как с надеждой смотреть в седьмой. И, что бы там ни было, помнить: главное – что они у нас вообще есть. Но это не значит, что нужно закрывать глаза на их недостатки. Как говорится, что увижу – о том спою…