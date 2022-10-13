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Футболист Динамо вошел в команду недели FIFA 23
Игрок отметился дублем в УПЛ
Фото: fcdynamo.com
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский оказался в команде недели в симуляторе FIFA 23.
Разработчики оценили действия 29-летнего украинца в матче 6-го тура УПЛ против "Руха" (3:0). Буяльский записал на свой счет дубль. Обычная карта футболиста в этой серии FIFA — 76, специальная вышла с рейтингом 81.
В текущем сезоне Буяльский провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.
Напомним, на прошлой недели в команду недели игрового симулятора попал форвард "Шахтера" Даниил Сикан.
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