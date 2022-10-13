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Матч с участием Зари в Киеве отменен, МХ 1925 примет Львов в Коваливке
В УПЛ рассказали об изменениях в расписании 7-го тура
Фото: ФК Заря Луганск
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об изменениях в расписании седьмого тура УПЛ.
"Матч "Заря" – "Колос" перенесен на неопределенный срок. "Металлист 1925" примет ФК "Львов" в Коваливке, а не НСК "Олимпийский". Также изменено время начала матча. Он начнется в 13:00, а не в 17:00, как планировалась ранее. В данный момент в Киеве есть запрет на проведения матчей", – сказал Дикий в комментарии Fanday.
Напомним, что 10 октября в связи с масштабным ракетным обстрелом Украины россией был перенесен матч 6-го тура между "Александрией" и "Металлистом 1925", который должен был пройти в Киеве на НСК "Олимпийский". Дата игры пока неизвестна.
Кроме того, на неопределенный срок был перенесен матч 7-го тура "Черноморец" - "Кривбасс".
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