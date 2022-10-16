Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Динамо 3:1. Видео обзор украинского Классического
Команда Мирча Луческу занимает 9-е место в таблице
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо". Счет в поединке открыл вингер "горняков" Александр Зубков на 29-й минуте встречи.
- Все самые яркие моменты матча Шахтер - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram
Подопечные Игоря Йовичевича могли удваивать преимущество перед самым перерывом, но Руслан Нещерет отразил пенальти в исполнении Лассины Траоре - 11-метровый заработал Михаил Мудрик после фола Александра Тымчика. Команда Мирчи Луческу вышла заряженной на вторые 45 минут и спустя минуту уже сравняли счет - Виктор Цыганков сделал подачу, а Владислав Ванат переправил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.
Но позже "горняки" забили еще два мяча и сняли все вопросы насчет победителя в "украинском Классическом". После этого тура "Шахтер" продолжает идти вторым в таблице, отставая от "Днепра-1" на два очка. В свою очередь "бело-синие" упали на 9-ю позицию.
VBET-лига. 7-й тур
16 октября, Львов, стадион "Арена Львов"
Голы: Александр Зубков 29, Михаил Мудрик 48, Даниил Сикан 74 - Владислав Ванат 46
Удаление: Илья Забарный 69
Нереализованный пенальти: Лассина Траоре 45
Популярное сейчас
- Карпаты снова теряют очки, Горняк-Спорт вырывает ничью в дерби. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть первое в сезоне Эль Класико
- Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Видео
- Динамо может получить приличную сумму за пребывание своего игрока на ЧМ-2022
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:03 Прогнозы на футбол Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 октября 2022
- 12:11 Украинские Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
- 16:45 Украинские Українське класичне. Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ