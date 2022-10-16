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Шахтер - Динамо 3:1. Видео обзор украинского Классического

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Команда Мирча Луческу занимает 9-е место в таблице

Шахтер - Динамо 3:1. Видео обзор украинского Классического

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо". Счет в поединке открыл вингер "горняков" Александр Зубков на 29-й минуте встречи.

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Подопечные Игоря Йовичевича могли удваивать преимущество перед самым перерывом, но Руслан Нещерет отразил пенальти в исполнении Лассины Траоре - 11-метровый заработал Михаил Мудрик после фола Александра Тымчика. Команда Мирчи Луческу вышла заряженной на вторые 45 минут и спустя минуту уже сравняли счет - Виктор Цыганков сделал подачу, а Владислав Ванат переправил мяч в сетку ворот Анатолия Трубина.

Но позже "горняки" забили еще два мяча и сняли все вопросы насчет победителя в "украинском Классическом". После этого тура "Шахтер" продолжает идти вторым в таблице, отставая от "Днепра-1" на два очка. В свою очередь "бело-синие" упали на 9-ю позицию.

VBET-лига. 7-й тур

16 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Динамо 3:1

Голы: Александр Зубков 29, Михаил Мудрик 48, Даниил Сикан 74 - Владислав Ванат 46

Удаление: Илья Забарный 69

Нереализованный пенальти: Лассина Траоре 45

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
16.10.2022 в 20:34
Да уж обзор ещё тот.
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scorpius (Ck)
16.10.2022 в 20:15
А можно нормальный человеческий видеообзор по хронометражу?
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свирепый харьков (Харьков)
16.10.2022 в 19:55
Футбол не показали, нарезку сделали, словно безрукие , как попало. Нет никакого сюжета, нарезка в произвольном порядке, сначала 3-й гол Мудрика, затем - всё остальное.... Одним словом - "сетанта((("
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