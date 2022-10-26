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Маркевич: Работа в Динамо? У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный

Премьер-лига
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Известный украинский тренер рассказал о планах на будущее

Маркевич: Работа в Динамо? У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, есть ли у него желание вернуться к тренерской деятельности.

– Просто пойти поработать – это мне не нужно. Если бы какой-то амбициозный проект, тогда можно. Я ведь люблю, когда есть стимул. Когда перед командой ставятся серьезные задачи.

В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет. Другие заботы у всех. Футбол где-то на пятом плане. Главное сейчас ‒ выстоять, выиграть войну.

– В этом году все ищут замену Луческу в "Динамо". В качестве одного из кандидатов называется и ваше имя. Как вы на это смотрите?

– У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный.

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– А возрожденный "Металлист" вам работу не предлагал?

– Сейчас нет. Поначалу была договоренность с Красниковым, что, если команда выйдет в УПЛ, возможно, я возглавлю ее. Но когда в "Металлисте" Кучер начал неплохо работать, какой смысл мне было идти туда? Поэтому все как-то сошло на нет, - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday

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