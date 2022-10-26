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Маркевич: Работа в Динамо? У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный
Известный украинский тренер рассказал о планах на будущее
Фото: komandaonline.com
Известный украинский специалист, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, есть ли у него желание вернуться к тренерской деятельности.
– Просто пойти поработать – это мне не нужно. Если бы какой-то амбициозный проект, тогда можно. Я ведь люблю, когда есть стимул. Когда перед командой ставятся серьезные задачи.
В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет. Другие заботы у всех. Футбол где-то на пятом плане. Главное сейчас ‒ выстоять, выиграть войну.
– В этом году все ищут замену Луческу в "Динамо". В качестве одного из кандидатов называется и ваше имя. Как вы на это смотрите?
– У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный.
– А возрожденный "Металлист" вам работу не предлагал?
– Сейчас нет. Поначалу была договоренность с Красниковым, что, если команда выйдет в УПЛ, возможно, я возглавлю ее. Но когда в "Металлисте" Кучер начал неплохо работать, какой смысл мне было идти туда? Поэтому все как-то сошло на нет, - сказал Маркевич.
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