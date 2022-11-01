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Биловар: Если бы Динамо захотело поговорить с Миральясом, он бы не отказался

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный был бы вариант

Биловар: Если бы Динамо захотело поговорить с Миральясом, он бы не отказался

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар, который сейчас играет в аренде в кипрском АЕЛ, сообщил о том, что его одноклубник Кевин Миральяс следит за игрой киевского клуба.

– Кевин Миральяс, несмотря на свой статус (все-таки он был главной звездой сборной Бельгии), сейчас смотрит очень много матчей "Динамо" и следит за командой. Он очень интересовался, что это за команда.

Мы с ним вспоминали, как когда-то "Динамо" обыграло 5:2 "Эвертон". Он тогда не поехал на тот матч, потому что ему сказали, что он может не ехать, а готовиться к другой встрече, что обойдутся без него.

Сейчас он следит за матчами "Динамо". Не могу сказать, смотрит ли он каждый матч, но мы вместе смотрели в YouTube трансляцию встречи с "Рухом".

– Не спрашивал, хотел бы ли он перейти в "Динамо"?

– Не доходило до этого. Думаю, он открытый человек. Если бы "Динамо" захотело с ним поговорить, он бы не отказался.

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В статье: Кевин Миральяс АЕЛ (Лимасол) Динамо (Киев) Кристиан Биловар
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Источник:
YouTube Динамо

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