Биловар: Если бы Динамо захотело поговорить с Миральясом, он бы не отказался

Защитник " Динамо " Кристиан Биловар, который сейчас играет в аренде в кипрском АЕЛ, сообщил о том, что его одноклубник Кевин Миральяс следит за игрой киевского клуба.

– Кевин Миральяс, несмотря на свой статус (все-таки он был главной звездой сборной Бельгии), сейчас смотрит очень много матчей "Динамо" и следит за командой. Он очень интересовался, что это за команда.

Мы с ним вспоминали, как когда-то "Динамо" обыграло 5:2 "Эвертон". Он тогда не поехал на тот матч, потому что ему сказали, что он может не ехать, а готовиться к другой встрече, что обойдутся без него.

Сейчас он следит за матчами "Динамо". Не могу сказать, смотрит ли он каждый матч, но мы вместе смотрели в YouTube трансляцию встречи с "Рухом".

– Не спрашивал, хотел бы ли он перейти в "Динамо"?

– Не доходило до этого. Думаю, он открытый человек. Если бы "Динамо" захотело с ним поговорить, он бы не отказался.