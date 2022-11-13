В тринадцатом туре ВАР работал на матче "Ворскла" - "Днепр-1", но моментов, нуждающихся в неотложной проверке, та игра не подарила (хотя легитимность гола "Днепра-1" таки проверили). Значительно нужнее система видеоповторов была бы во Львове в матче "Шахтера" против "Зари", которую судила Екатерина Монзуль. Два отмененных взятия ворот из-за офсайдов – моменты противоречивые.

Об этом рассказал судейский эксперт Мирослав Ступар.

– В матче "Шахтер" - "Заря" без ВАР у Екатерины Монзуль были проблемы. Вообще, трудных для судейства моментов хватало, но нужно выделить самые важные. Забитый гол на 52-й минуте отменен по ошибке. Был фол против Мудрика, атака продолжилась подачей на выход Бондаренко и Степаненко. Тарас был в положении "вне игры", но позади. Бондаренко открылся и забил чистый мяч, однако ассистент Грушко отреагировала именно на положение Степаненко. Это ошибка. Можно было сделать паузу и разобраться, что у Степаненко был офсайд, но не активный, а у забившего гол Бондаренко положения "вне игры" не было. Это несложный эпизод, но существенная ошибка. ВАРа не было, поэтому никто бригаде и не помог, - заметил судейский эксперт.

А уже через три минуты отменили еще одно взятие ворот от "Шахтера", также зафиксировав офсайд.

- На 55-й минуте гол Степаненко проанализировать тщательно нельзя из-за несовершенства видеотрансляции. Но если не можем доказать ошибку, то считаем, что арбитры поступили правильно, отменив взятие ворот. Хотя остаются вопросы по качеству видеоповторов, - объяснил Мирослав Ступар.

Добавим, что "Шахтер" и "Заря" в итоге сыграли вничью 2:2. "Горняки" не смогли воспользоваться осечкой "Днепра-1", который в этом туре также потерял очки.