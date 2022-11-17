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Источник: Амаш все же будет готовиться с Днепром-1 к матчу против Шахтера

Премьер-лига
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Вытащили из сборной

Источник: Амаш все же будет готовиться с Днепром-1 к матчу против Шахтера

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Неофициальный сайт "Днепра-1" ("Причал") сообщает о том, что Янис Амаш будет готовиться к матчу 14-го тура УПЛ против "Шахтера". Игра запланирована на субботу, 19-го ноября 2022-го года в 13:00.

Читайте такжеСидел на лавке. Амаш – в сборной Алжира и, очевидно, не поможет Днепру-1 в матче с Шахтером

Отметим, что вчера, 16-го ноября, Янис Амаш находился в расположении сборной Алжира, попав в заявку на товарищеский матч с Мали (1:1). Также известно, что у Алжира запланирован еще один товарищеский матч на 19-го ноября со Швецией.

Напомним, что Янис Амаш перешел в "Днепр-1" в начале текущего сезона из португальской "Боавишты". На его счету три гола и пять результативных передач за днепрян.

"Днепр-1" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на пять баллов, но у "горняков" есть игра в запасе.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Янис Амаш
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Источник:
Причал

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