Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент защитника Шахтера опроверг интерес к игроку со стороны Валенсии
Он намерен продолжить выступления в Бразилии
Фото: scinternacional
Агент защитника "Шахтера" Витао, ныне выступающий на правах аренды за "Интернасьонал", прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны испанской "Валенсии".
"Нам ничего не поступало [от "Валенси"]. Вопрос будущего Витао зависит не только от него. У него контракт с "Шахтером", но предпочтение он отдает "Интернасьоналу", — подчеркнул представитель бразильца.
Ранее Витао заявлял о желании остаться в Бразилии. Договор между донецким и бразильским клубом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 38 матчей за "Интернасьонал" во всех турнирах и забил два гола.
Популярное сейчас
- Аргентина - Саудовская Аравия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Коллина объяснил, почему судьи на ЧМ-2022 компенсируют много времени
- Киево-Печерскую Лавру оцепили сотрудники СБУ
- Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО