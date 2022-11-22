Агент защитника Шахтера опроверг интерес к игроку со стороны Валенсии

Агент защитника "Шахтера" Витао, ныне выступающий на правах аренды за "Интернасьонал", прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны испанской "Валенсии".

"Нам ничего не поступало [от "Валенси"]. Вопрос будущего Витао зависит не только от него. У него контракт с "Шахтером", но предпочтение он отдает "Интернасьоналу", — подчеркнул представитель бразильца.

Ранее Витао заявлял о желании остаться в Бразилии. Договор между донецким и бразильским клубом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 38 матчей за "Интернасьонал" во всех турнирах и забил два гола.