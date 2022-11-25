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Григорчук: С Металлистом во втором тайме была игра на встречных курсах – я такое не люблю, так не должно быть
Результат, по словам тренера одесситов, закономерен
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог
"Считаю, в целом, результат закономерен, хотя готов признать, что для нас по результату могло быть и хуже. Но, конечно, могло быть и лучше. Надо принять этот результат. В целом, за игру могу поставить своей команде плюс. Но если брать ошибки в завершающей фазе атак, то это на плюс не потянет. Надо повышать мастерство.
Во втором тайме была такая игра, которую я не люблю. Игра на встречных курсах – туда-сюда. Это больше для шоу, для болельщиков… Когда так происходит, это значит, что где-то мы не дорабатываем. Команда должна атаковать, но системно, сзади должно быть все перекрыто. Атаки три в три, два в два, четыре в два даже – как это вообще происходит и где все остальные люди? Почему такой беспорядок? Это не нормальная ситуация, это не наш подход", – заявил Григорчук.
Напомним, что после 13 матчей у "Черноморца" 13 очков и предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.
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