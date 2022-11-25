 Григорчук: С Металлистом во втором тайме была игра на встречных курсах – я такое не люблю, так не должно быть ᐉ UA-Футбол
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Григорчук: С Металлистом во втором тайме была игра на встречных курсах – я такое не люблю, так не должно быть

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Результат, по словам тренера одесситов, закономерен

Григорчук: С Металлистом во втором тайме была игра на встречных курсах – я такое не люблю, так не должно быть

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог матча 15-го тура УПЛ с "Металлистом" (0:0).

"Считаю, в целом, результат закономерен, хотя готов признать, что для нас по результату могло быть и хуже. Но, конечно, могло быть и лучше. Надо принять этот результат. В целом, за игру могу поставить своей команде плюс. Но если брать ошибки в завершающей фазе атак, то это на плюс не потянет. Надо повышать мастерство.

Во втором тайме была такая игра, которую я не люблю. Игра на встречных курсах – туда-сюда. Это больше для шоу, для болельщиков… Когда так происходит, это значит, что где-то мы не дорабатываем. Команда должна атаковать, но системно, сзади должно быть все перекрыто. Атаки три в три, два в два, четыре в два даже – как это вообще происходит и где все остальные люди? Почему такой беспорядок? Это не нормальная ситуация, это не наш подход", – заявил Григорчук.

Напомним, что после 13 матчей у "Черноморца" 13 очков и предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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