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Ингулец - Верес 1:0. Обзор матча и видео гола
Исход поединка решил гол в начале
Фото: УПЛ / Автор невідомий
В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Ингулец" переиграл "Верес". Все решил единственный мяч номинальных хозяев поля в начале встрече - Артём Ситало поразил ворота ровенской команды на 13-й минуте встречи. После этого тура команда Лавриненко Сергея имеет в своем активе 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Юрия Вирта расположились на 8-й позиции с 17 баллами.
Петрово. Стадион "Ингулец"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Евгений Данильченко (Луганск)
Гол: Артём Ситало 13
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