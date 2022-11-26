 Ингулец - Верес 1:0. Обзор матча и видео гола ᐉ UA-Футбол
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Ингулец - Верес 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Исход поединка решил гол в начале

Ингулец - Верес 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ / Автор невідомий

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В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Ингулец" переиграл "Верес". Все решил единственный мяч номинальных хозяев поля в начале встрече - Артём Ситало поразил ворота ровенской команды на 13-й минуте встречи. После этого тура команда Лавриненко Сергея имеет в своем активе 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Юрия Вирта расположились на 8-й позиции с 17 баллами.

Петрово. Стадион "Ингулец"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Евгений Данильченко (Луганск)

Ингулец - Верес 1:0

Гол: Артём Ситало 13

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
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