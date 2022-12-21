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Бойко: Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет
Голкипер "Динамо" продолжает восстановительный процесс
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" Денис Бойко продолжает восстановление после тяжелой травмы крестообразной связки.
Страж ворот киевской команды получил повреждение еще 9 октября в матче с "Рухом" (3:0), а затем ему была сделана операция. Вот что рассказал о своем восстановлении сам игрок:
"На данный момент все идет по плану. Я выполняю все предписания медиков и постепенно двигаюсь вперед. Следующим шагом будет возвращение к легкой беговой работе, которую я планирую выполнять на сборе команды. Очень надеюсь, что смогу полететь с командой на сбор и буду работать в окружении одноклубников.
Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет. Многое будет зависеть от того, как пройдут следующие этапы работы и как на это отреагирует организм. Сначала врачи называли сроки от 5 до 7 месяцев, поэтому сейчас невозможно точно назвать дату возвращения в полноценный тренировочный процесс".
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