Бойко: Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет

Голкипер "Динамо" Денис Бойко продолжает восстановление после тяжелой травмы крестообразной связки.

Страж ворот киевской команды получил повреждение еще 9 октября в матче с "Рухом" (3:0), а затем ему была сделана операция. Вот что рассказал о своем восстановлении сам игрок:

"На данный момент все идет по плану. Я выполняю все предписания медиков и постепенно двигаюсь вперед. Следующим шагом будет возвращение к легкой беговой работе, которую я планирую выполнять на сборе команды. Очень надеюсь, что смогу полететь с командой на сбор и буду работать в окружении одноклубников.

Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет. Многое будет зависеть от того, как пройдут следующие этапы работы и как на это отреагирует организм. Сначала врачи называли сроки от 5 до 7 месяцев, поэтому сейчас невозможно точно назвать дату возвращения в полноценный тренировочный процесс".