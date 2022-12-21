  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бойко: Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бойко: Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Динамо" продолжает восстановительный процесс

Бойко: Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко продолжает восстановление после тяжелой травмы крестообразной связки.

Страж ворот киевской команды получил повреждение еще 9 октября в матче с "Рухом" (3:0), а затем ему была сделана операция. Вот что рассказал о своем восстановлении сам игрок:

"На данный момент все идет по плану. Я выполняю все предписания медиков и постепенно двигаюсь вперед. Следующим шагом будет возвращение к легкой беговой работе, которую я планирую выполнять на сборе команды. Очень надеюсь, что смогу полететь с командой на сбор и буду работать в окружении одноклубников.

Окончательных сроков восстановления по-прежнему нет. Многое будет зависеть от того, как пройдут следующие этапы работы и как на это отреагирует организм. Сначала врачи называли сроки от 5 до 7 месяцев, поэтому сейчас невозможно точно назвать дату возвращения в полноценный тренировочный процесс".

Читайте такжеСуркис и Луческу встретятся в Монако, чтобы обсудить дальнейшие планы Динамо – Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде