Колос планирует провести семь контрольных матчей в Турции

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, что команда планирует провести семь контрольных поединков на тренировочном сборе в Турции в феврале.

"Мы собираемся в Киеве 12-го января. Ребята пройдут традиционное медицинское обследование. 16-го января мы начнем тренироваться в Коваливке, на нашей базе. Там будем тренироваться, дважды в день. До 29-го января мы будем заниматься дома. В этот день хотим провести спарринг или с одной из аматорских команд или проведем двухстороннюю игру.

31-го мы планируем выезд на сбор в Турцию. Мы будем базироваться в Белеке до 24-го февраля. В Турции хотим провести семь товарищеских матчей. Некоторые спарринг-партнеры уже известны: "Блау-Вайсс Линц" (Австрия), "Самгурали" (Грузия), "Лиепая" и ФК "Рига" (Латвия), "Атырау" (Казахстан).