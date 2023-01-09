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Колос планирует провести семь контрольных матчей в Турции
Некоторые спарринг-партнеры уже известны
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал, что команда планирует провести семь контрольных поединков на тренировочном сборе в Турции в феврале.
"Мы собираемся в Киеве 12-го января. Ребята пройдут традиционное медицинское обследование. 16-го января мы начнем тренироваться в Коваливке, на нашей базе. Там будем тренироваться, дважды в день. До 29-го января мы будем заниматься дома. В этот день хотим провести спарринг или с одной из аматорских команд или проведем двухстороннюю игру.
31-го мы планируем выезд на сбор в Турцию. Мы будем базироваться в Белеке до 24-го февраля. В Турции хотим провести семь товарищеских матчей. Некоторые спарринг-партнеры уже известны: "Блау-Вайсс Линц" (Австрия), "Самгурали" (Грузия), "Лиепая" и ФК "Рига" (Латвия), "Атырау" (Казахстан).
"Колос" покинули два игрока: Евгений Задоя и Денис Кузык. У Кузыка закончилась аренда, мы нормально поговорили с ним, все объяснили. Думаю, что время, которое он провел в "Колосе", пошло ему на пользу. Денис – молодой парень, ему нужно играть, причем стабильно. Что касается Жени Задои, то мы благодарны ему, что он помог нам в первом круге. Мы ему пожелали успехов.
Что касается новых футболистов, то сейчас ведутся переговоры с некоторыми игроками. Возможно, один-два футболиста у нас появятся", - отметил Вишняк в комментарии Sport Arena.
"Колос" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков.
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