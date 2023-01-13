Колос вышел из зимнего отпуска - ковалевцы рассказали о планах на сборы

"Колос" начал подготовку к весенней части сезона.

Зимний отпуск у команды закончился и 12 января игроки собрались на первую втягивающую тренировку. В ближайших планах коллектива: прохождение игроками углубленного медосмотра в течение трех дней и подготовка к первому сбору, который пройдет в Ковалевке с 16 по 29 января.

На 31 января запланирован выезд на сборы в Турцию, где команда будет готовиться к 24 февраля и должна сыграть 7 контрольных матчей в течение этого времени.

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Среди потерь сейчас два футболиста - это вернувшийся из аренды в киевское "Динамо" Денис Кузик, и Евгений Задоя, соглашение с которым было приостановлено по обоюдному согласию сторон.

Команда Ярослава Вишняка занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков.