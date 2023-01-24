Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Рапид: смотреть онлайн, трансляция контрольного матча
Первый матч без Виктора Цыганкова
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" начинает свой путь на турецких сборах. В этот вторник их ожидает матч против венского "Рапида", который свою программу в Турции начал гораздо раньше, и которому уже вскоре возвращаться к официальным поединкам. Однако и игрокам "Динамо" есть что доказывать, особенно представителям атаки. Вероятнее всего, именно на сборах в Турции Луческу примет решение, кто из нынешнего ростера будет заменять ушедшего в "Жирону" Виктора Цыганкова.
Читайте такжеДинамо - Рапид. Анонс и прогноз контрольного матча на 24 января 2023
"Динамо" 16:00 "Рапид"
24 января, УТС, Турция
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Популярное сейчас
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Матвиенко согласовал личный контракт с клубом Де Дзерби - журналист
- Шахтер открывает сборы поражением Аустрии
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО