Динамо - Рапид: смотреть онлайн, трансляция контрольного матча

Киевское "Динамо" начинает свой путь на турецких сборах. В этот вторник их ожидает матч против венского "Рапида", который свою программу в Турции начал гораздо раньше, и которому уже вскоре возвращаться к официальным поединкам. Однако и игрокам "Динамо" есть что доказывать, особенно представителям атаки. Вероятнее всего, именно на сборах в Турции Луческу примет решение, кто из нынешнего ростера будет заменять ушедшего в "Жирону" Виктора Цыганкова.

Читайте такжеДинамо - Рапид. Анонс и прогноз контрольного матча на 24 января 2023

"Динамо" 16:00 "Рапид"

24 января, УТС, Турция

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол