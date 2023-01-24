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Динамо - Рапид: смотреть онлайн, трансляция контрольного матча

Премьер-лига
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Первый матч без Виктора Цыганкова

Динамо - Рапид: смотреть онлайн, трансляция контрольного матча

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" начинает свой путь на турецких сборах. В этот вторник их ожидает матч против венского "Рапида", который свою программу в Турции начал гораздо раньше, и которому уже вскоре возвращаться к официальным поединкам. Однако и игрокам "Динамо" есть что доказывать, особенно представителям атаки. Вероятнее всего, именно на сборах в Турции Луческу примет решение, кто из нынешнего ростера будет заменять ушедшего в "Жирону" Виктора Цыганкова.

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"Динамо" 16:00 "Рапид"

24 января, УТС, Турция
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Рапид (Вена) Динамо (Киев)
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