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Цыганык: Луческу нравится Боль
Вероятно, именно он заменит Забарного в весенних матчах Динамо
fcdynamo.com
Украинский журналист Викторы Цыганык рассказал, кто, по его мнению, может заменить в "
По словам Цыганыка, Мирча Луческу видит хорошие перспективы и потенциал у 20-летнего Антона Боля.
"Очень нравится Луческу Антон Боль. Я думаю, что именно он заменит Забарного в центре защиты в стартовых поединках УПЛ после перерыва. У меня такое убеждение.
Луческу считает, что у этого футболиста очень хорошие перспективы и потенциал", - рассказал Цыганык.
Напомним, что в нынешнем сезоне в составе первой команды "Динамо" в официальных матчах Боль еще не выходил.
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