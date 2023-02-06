Цыганык: Луческу нравится Боль

Украинский журналист Викторы Цыганык рассказал, кто, по его мнению, может заменить в " Динамо " ушедшего в "Борнмут" центрбека Илью Забарного.

По словам Цыганыка, Мирча Луческу видит хорошие перспективы и потенциал у 20-летнего Антона Боля.

"Очень нравится Луческу Антон Боль. Я думаю, что именно он заменит Забарного в центре защиты в стартовых поединках УПЛ после перерыва. У меня такое убеждение. Луческу считает, что у этого футболиста очень хорошие перспективы и потенциал", - рассказал Цыганык.

Напомним, что в нынешнем сезоне в составе первой команды "Динамо" в официальных матчах Боль еще не выходил.