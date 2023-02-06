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Цыганык: Луческу нравится Боль

Премьер-лига
(1 голосов)

Вероятно, именно он заменит Забарного в весенних матчах Динамо

Цыганык: Луческу нравится Боль

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский журналист Викторы Цыганык рассказал, кто, по его мнению, может заменить в "Динамо" ушедшего в "Борнмут" центрбека Илью Забарного.

По словам Цыганыка, Мирча Луческу видит хорошие перспективы и потенциал у 20-летнего Антона Боля.

"Очень нравится Луческу Антон Боль. Я думаю, что именно он заменит Забарного в центре защиты в стартовых поединках УПЛ после перерыва. У меня такое убеждение.

Луческу считает, что у этого футболиста очень хорошие перспективы и потенциал", - рассказал Цыганык.

Напомним, что в нынешнем сезоне в составе первой команды "Динамо" в официальных матчах Боль еще не выходил.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык Антон Боль
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Источник:
Footbal Hub

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.02.2023 в 20:47
В молодіжці дуже достойно грав,так як Ванат,Яцика,Царенко, Вівчаренко
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