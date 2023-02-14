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Колесник: Вы уже поняли, где место оркам

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(3 голосов)

Украинский форвард дал четкий ответ по поводу инцидента

Колесник: Вы уже поняли, где место оркам

Фото: Instagram

Новина українською

Утром вторника, 14-го февраля, стало известно о драке игроков закарпатского "Миная" с представителями российского "Шинника". Одним из самых активных бойцов оказался украинский нападающий Даниил Колесник, который и прокомментировал конфликт.

Среди тех, кто поспешил ему на помощь были Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов. Среди прочего, последний в 2017-2018 годах выступал за российский клуб "Крылья Советов".

"Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят: "Как они выехали?". Даже здесь мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем нашу честь, как можем. И где место оркам, вы уже поняли", - написал Колесник.

Ранее "Минай" выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией Даниил Колесник
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