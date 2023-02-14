Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колесник: Вы уже поняли, где место оркам
Украинский форвард дал четкий ответ по поводу инцидента
Фото: Instagram
Утром вторника, 14-го февраля, стало известно о драке игроков закарпатского "Миная" с представителями российского "Шинника". Одним из самых активных бойцов оказался украинский нападающий Даниил Колесник, который и прокомментировал конфликт.
Среди тех, кто поспешил ему на помощь были Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов. Среди прочего, последний в 2017-2018 годах выступал за российский клуб "Крылья Советов".
"Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят: "Как они выехали?". Даже здесь мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем нашу честь, как можем. И где место оркам, вы уже поняли", - написал Колесник.
Ранее "Минай" выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего.
Популярное сейчас
- Известно, кто из игроков Миная принимал самое активное участие в драке с россиянами
- Экс-вратарь Шахтера стал игроком таджикского Равшана
- ВСУ сбили 2 российских самолета за понедельник
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО