Колесник: Вы уже поняли, где место оркам

Утром вторника, 14-го февраля, стало известно о драке игроков закарпатского "Миная" с представителями российского "Шинника". Одним из самых активных бойцов оказался украинский нападающий Даниил Колесник, который и прокомментировал конфликт.

Среди тех, кто поспешил ему на помощь были Олег Вишневский и Дмитрий Немчанинов. Среди прочего, последний в 2017-2018 годах выступал за российский клуб "Крылья Советов".

"Очень много вопросов и слов поддержки. Хочу сказать тем людям, которые говорят: "Как они выехали?". Даже здесь мы даем понять, какого мы рода. Отстаиваем нашу честь, как можем. И где место оркам, вы уже поняли", - написал Колесник.

Ранее "Минай" выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего.